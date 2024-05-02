В Тюмени проведут дни стратегий и технологий для участников саммита по гидроразрыву пласта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа Технологической недели по гидроразрыву пласта в Тюмени с 15 по 17 мая доступна участникам. В ней предусмотрены дни стратегий и технологий, конференции и экскурсии, сообщают организаторы.

С 15 по 16 мая пройдет конференция Института нефтегазовых инициатив. Запланирован старт Технологического дня‎ ИНТИ по заканчиванию скважин (по предварительной записи).

16 мая — День стратегий. Пленарная сессия с участием руководителей нефтегазовых корпораций и представителей Минпромторга РФ. Обсуждение консолидированного спроса, формирования отраслевых технических заданий и единых стандартов.

С 16 по 17 мая — День технологий. Организация II Всероссийского саммита по гидроразрыву пласта. Практический диалог, обсуждение новейших разработок, тенденций, анализ кейсов и качественный отраслевой нетворкинг.

Технологическая экскурсия запланирована по лабораторно-исследовательскому центру "НОВАТЭК НТЦ", биржа деловых контактов и выставка технологических разработок.

Подробная программа Технологической недели представлена по ссылке.