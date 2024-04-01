Скульптора Сергея Титлинова наградят знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" отметят члена творческого Союза художников России Сергея Титлинова. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской городской думы VIII cозыва на очередном заседании 25 апреля.

Напомним, что генеральный директор "Творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд" Сергей Титлинов является автором многих памятников и мемориалов, установленных в Тюмени.

Среди его работ - памятник "Железнодорожникам фронта и тыла", скульптурная композиция "С чего начинается Родина", мемориал Труженикам тыла", а также масштабный барельеф "Тюмень – победителям" на мемориале "Вечный огонь".

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" — поощрение, утвержденное городской думой в 2019 году. Это вторая по значимости после звания "Почетный гражданин Тюмени", призванная отметить людей, внесших вклад в развитие города.

Николай Ступников