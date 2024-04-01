  • 25 апреля 202425.04.2024четверг
  • USD92,5058
    EUR98,9118
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Скульптора Сергея Титлинова наградят знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

Общество, 14:49 25 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью" отметят члена творческого Союза художников России Сергея Титлинова. Соответствующее решение приняли депутаты Тюменской городской думы VIII cозыва на очередном заседании 25 апреля.

Напомним, что генеральный директор "Творческо-производственного объединения "Екатеринбургский художественный фонд" Сергей Титлинов является автором многих памятников и мемориалов, установленных в Тюмени.

Среди его работ - памятник "Железнодорожникам фронта и тыла", скульптурная композиция "С чего начинается Родина", мемориал Труженикам тыла", а также масштабный барельеф "Тюмень – победителям" на мемориале "Вечный огонь".

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" — поощрение, утвержденное городской думой в 2019 году. Это вторая по значимости после звания "Почетный гражданин Тюмени", призванная отметить людей, внесших вклад в развитие города.

Николай Ступников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# награды , Сергей Титлинов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 25.04.2024Сотрудник ТюмГУ стал победителем Международной олимпиады ассоциации "Глобальные университеты"
16:29 25.04.2024Жителей Тюменской агломерации в период паводка обеспечивают качественной водой
16:18 25.04.2024Тюменке помогли вернуться к нормальной жизни после инсульта
16:07 25.04.2024В Тобольске начали обрабатывать кладбища от клещей