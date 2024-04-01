Тюменский психолог дала советы, как пережить рабочую субботу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работа в субботу может стать стрессом для организма, потому что он настроен отдыхать и восстанавливаться, а вместо этого получает незапланированную нагрузку. Советы о том, как избежать стресса, дала тюменский гештальт-терапевт, психолог Марина Пястолова.

По словам эксперта, каждый человек по-разному реагирует на такие ситуации, и важно учитывать свои индивидуальные потребности. Но есть и общие рекомендации, чтобы пережить рабочую субботу и не устать.

Во-первых, нужно запланировать время отдыха. В эти перерывы можно отдохнуть, расслабиться и заняться приятными делами.

Также психолог посоветовала выспаться, утром сделать зарядку и прогуляться хотя бы пару остановок пешком, либо выйти подышать свежим воздухом в обеденный перерыв.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Марина Пястолова отметила, что можно прямо на рабочем месте уделить пять минут медитации, глубокому дыханию или другим релаксационным техникам.

Во время минутки отдыха можно составить план на праздничные выходные. В нем нужно предусмотреть то, что действительно поможет отдохнуть именно вам, будь то отдых с семьей и друзьями, открытие дачного сезона или просто валяние на диване.

"Соблюдение баланса между работой и личной жизнью – это залог здоровья и счастья. А праздники - это время для восстановления и зарядки энергией", - резюмировала Марина Пястолова.

Инна Кондрашкина