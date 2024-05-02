Михаил Кудряшов представит Тюменскую область на международной "Битве роботов"

| Фото: департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Юный изобретатель из Казанского района Михаил Кудряшов представит Тюменскую область на Международном чемпионате по битве роботов. В 2024 году она пройдет в несколько этапов, финал состоится в конце года, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

13-летний Михаил Кудряшов выступит со своим изобретением в новой дисциплине "Битва мини-роботов", где примут участие школьники и студенты от 10 до 17 лет с роботами до 1,5 кг. В новой категории из 131 заявки из трех стран отобрали 32 российские команды. Одной из них стала команда "Фаворит" из Тюменской области, представляющая Казанскую школу.

"Самое сложное - это сборка роботов, но я всячески помогаю Михаилу, несмотря на то, что он уже почти четыре года самостоятельно изготавливает роботов, с детства горит этим делом. Для нас это первый крупный старт. До этого Михаил тоже участвовал в соревнованиях различного уровня, но "Битва роботов" - новый серьезный опыт, - рассказал наставник изобретателя учитель технологии, педагог дополнительного образования "Рио-центра" Александр Кудряшов.

Добавим, в битве примут участие роботы изобретателей из России, Беларуси, Бразилии, Индии, Ирана, Китая, США, Турции и Эквадора.