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Тюменские студенты и школьники примерили роли городских депутатов

Политика, 12:58 26 апреля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Почувствовать себя в роли депутатов Тюменской городской думы и принять участие в заседании смогли старшеклассники и студенты, ставшие гостями экскурсии "#ТвояГородскаяДумаZOV". Мероприятие прошло 26 апреля в рамках совместного проекта с музеем "Городская дума".

До начала заседания гостей познакомили с фотовыставкой, посвященной 30-летию работы представительного органа в новейшей истории, рассказали о важнейших решениях, принятых народными избранниками в первых созывах.

Председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова и депутат Степан Киричук выступили перед юными "депутатами" со своими докладами. Они выслушали их предложения и ответили на вопросы, в том числе о созданной в Тюмени Молодёжной палате при гордуме.

Напомним, что решение о создании Молодёжной палаты тюменские депутаты одобрили в ходе заседания 25 апреля. Вступить в неё смогут 36 (по числу действующих депутатов) тюменцев в возрасте от 18 до 35 лет.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Председатель гордумы Светлана Иванова отметила, что сегодня чрезвычайно важно, принимая жизненно важные решения в развитии областного центра, прислушиваться к мнению тюменской молодёжи.

"Очень радует, что сегодня для молодых людей открываются такие возможности и что в политике всё большее участие принимают женщины", - поделилась студентка первого курса ТюмГУ Анна Попова.

Продолжилось мероприятие знакомством с историей местного самоуправления в музее "Тюменская городская дума". Студенты поучаствовали в смоделированном заседании гласных начала XX века, представив партии пароходостроителей и купцов.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# гордума , студенты , школьники

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