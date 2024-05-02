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Тюменцы могут заявиться на 10 сезон образовательных заездов арт-кластера "Таврида"

Общество, 11:43 02 мая 2024

пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменцы могут заявиться на 10 сезон образовательных заездов арт-кластера "Таврида". Первый заезд "Самый верный путь" состоится на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве со 2 по 8 июня. Остальные пройдут в Крыму.

Принять участие могут музыканты, уличные художники, танцовщики, хореографы, а также артисты или режиссеры уличного театра и театра кукол. На событии каждый желающий получит продвижение своих работ или проектов, поработает с ведущими экспертами страны, узнает секреты индустрии и познакомится с единомышленниками, сообщают организаторы.

Заявки принимают до 6 мая на сайте "Тавриды".

Возрастное ограничение: 16+.

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# молодежь , Росмолодежь , Таврида

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