Тюменцы могут заявиться на 10 сезон образовательных заездов арт-кластера "Таврида"

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Тюменцы могут заявиться на 10 сезон образовательных заездов арт-кластера "Таврида". Первый заезд "Самый верный путь" состоится на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве со 2 по 8 июня. Остальные пройдут в Крыму.

Принять участие могут музыканты, уличные художники, танцовщики, хореографы, а также артисты или режиссеры уличного театра и театра кукол. На событии каждый желающий получит продвижение своих работ или проектов, поработает с ведущими экспертами страны, узнает секреты индустрии и познакомится с единомышленниками, сообщают организаторы.

Заявки принимают до 6 мая на сайте "Тавриды".

Возрастное ограничение: 16+.