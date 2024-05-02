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Тюменская компания построит поликлинику в пос. Богандинский

Экономика, 10:26 02 мая 2024

t.me/gus72to

Контракт на строительство поликлиники в п. Богандинский Тюменского района заключен с тюменским ООО "УСПЕХ". Компания выиграла конкурс. Строительство объекта завершат в ноябре 2025 года, сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Медучреждение рассчитано на 240 посещений в смену. Будет состоять из отделений для взрослого и детского населения, рентгено-диагностического отделения.

"Поликлиника будет построена с использованием проектной документации, которую Минстрой России признал экономически эффективной и рекомендовал к повторному применению. Подобные учреждения уже зарекомендовали себя на территории Тюменского района. В 2020 году такая поликлиника начала работать в Винзилях, а в прошлом году - в Каскаре", - рассказали эксперты ведомства.

Поликлиника в Богандинском строится в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" национального проекта "Здравоохранение".

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# ГУС Тюменской области , поликлиника , строительство

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