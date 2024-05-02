  • 2 мая 20242.05.2024четверг
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменском киноклубе стартует лекторий "90, 80, 70, 60 +75"

Общество, 18:49 02 мая 2024

пресс-служба мультицентра "Контора пароходства" | Фото: пресс-служба мультицентра "Контора пароходства"

Программа-лекторий "90, 80, 70, 60 +75" стартует в киноклубе ТГИК с 3 мая. Ее посвятили французским актрисам, сообщают организаторы.

3 мая состоится фильм "Истина". По сюжету, Доменик, приехавшая из провинции, быстро развращается, теряет иллюзии и вскоре опускается на самое дно. Однако внутренне она стремится к чистой любви. Увы, любовь, о которой она так мечтала, терпит крах.

17 мая начнется показ "Шербурских зонтиков" о Женевьев, которая продает зонты. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию, влюбленные обещают ждать друг друга.

24 мая пройдет фильм "Последнее метро" про оккупированный Париж, 31 мая - "Мое преступление" также о Париже, где не слишком талантливая актриса обвиняется в убийстве известного продюсера.

Последней лентой станет "Шоколад" о том, как главная героиня Виенн открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие.

Все показы начнутся в 17 часов 30 минут в концертном зале ТГИК. Перед началом каждого фильма автор и куратор программы Наталья Соколова покажет трейлеры, фрагменты из документальных лент и расскажет о творчестве каждой актрисы.

Детали о проекте можно уточнить в группе киноклуба во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# фильмы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:24 02.05.2024Копию Знамени Победы подняли на здании администрации Тюмени
19:43 02.05.2024Во время половодья в ишимском роддоме родилась здоровая малышка
18:56 02.05.2024Более 40 звонков от предпринимателей поступило на горячую линию за неделю
18:49 02.05.2024В Тюменском киноклубе стартует лекторий "90, 80, 70, 60 +75"