В Тюменском киноклубе стартует лекторий "90, 80, 70, 60 +75"
Программа-лекторий "90, 80, 70, 60 +75" стартует в киноклубе ТГИК с 3 мая. Ее посвятили французским актрисам, сообщают организаторы.
3 мая состоится фильм "Истина". По сюжету, Доменик, приехавшая из провинции, быстро развращается, теряет иллюзии и вскоре опускается на самое дно. Однако внутренне она стремится к чистой любви. Увы, любовь, о которой она так мечтала, терпит крах.
17 мая начнется показ "Шербурских зонтиков" о Женевьев, которая продает зонты. Она влюблена в автомеханика Ги, и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию, влюбленные обещают ждать друг друга.
24 мая пройдет фильм "Последнее метро" про оккупированный Париж, 31 мая - "Мое преступление" также о Париже, где не слишком талантливая актриса обвиняется в убийстве известного продюсера.
Последней лентой станет "Шоколад" о том, как главная героиня Виенн открывает необычный шоколадный магазин, предлагая посетителям испытать новое удовольствие.
Все показы начнутся в 17 часов 30 минут в концертном зале ТГИК. Перед началом каждого фильма автор и куратор программы Наталья Соколова покажет трейлеры, фрагменты из документальных лент и расскажет о творчестве каждой актрисы.
Детали о проекте можно уточнить в группе киноклуба во ВКонтакте.
Возрастное ограничение: 16+.