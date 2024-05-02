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Скверы в Калининском округе Тюмени обработали от клещей

Общество, 18:09 02 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

В Калининском округе Тюмени скверы обработаны от клещей. Акарицидами обрабатываются зоны с наибольшим риском контакта людей с клещами, сообщает администрация города.

В КАО это лесопарк "Затюменский", скверы Комсомольский, Юности, Авиаторов, Шахматистов, Вьюжный, Железнодорожников, Болгаро-Советской дружбы, Юристов, зелёные зоны у Южного пруда, по ул. Интернациональной, территории вдоль автодорог.

Общая площадь обработки составила 294 га. Она началась 29 апреля, а уже 2 мая работы полностью завершены. 3 мая энтомологи приступят к проверке качества обработки, при выявлении замечаний обработка будет проведена повторно.

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# акарицидная обработка

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