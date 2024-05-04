Тюменка поделилась старинными секретами покраски яиц к Пасхе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Секретами покраски яиц к празднику Пасхи поделилась тюменка Прасковья Савельева. По её словам, рецепт достался ей от мамы, которая узнала рецепт от своих родителей.

Понадобится три литра воды, шесть горстей луковой шелухи и одна чайная ложка соли. Луковую шелуху заливают водой, добавляя соль и доводят до кипения.

Оставляют настаиваться на два часа, а лучше всего - на всю ночь. Затем воду сливают в другую посуду, ставят на огонь, кладут яйца и с момента закипания варят их 6-10 минут.

Яйца затем кладут в холодную воду, остужают и натирают для блеска растительным маслом, которое впитывается в скорлупу примерно за полчаса.

Прасковья Васильевна также дала ещё несколько советов: если во время варки яиц в отвар налить немного растительного масла, они будут в крапинку, а чтобы яйца стали жёлтыми – добавьте в кипящую воду куркуму, пишет КП-Тюмень.