  • 5 мая 20245.05.2024воскресенье
  • В Тюмени 2..4 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 151 млрд рублей

Экономика, 16:32 05 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

151 млрд 363,2 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области в первом квартале 2024 года. Это на 18% больше, чем в январе-марте 2023 года, пишет "Вслух.ру".

С учетом численности населения шопинг каждого жителя превышает 31 тыс. 210 рублей. Большая часть трат приходится на непродовольственные товары.

В целом в Уральском федеральном округе оборот розницы составил 1 трлн 012 млрд 785,5 млн рублей, в России - 12 трлн 521,9 млрд рублей.

Добавим, Тюменская область по динамике лидирует в Уральском федеральном округе и превышает средний показатель по России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# розничная торговля

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 05.05.2024Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 151 млрд рублей
14:41 05.05.2024В Тюменской области зарегистрировано более 18 тысяч ипотек с начала 2024 года
16:01 04.05.2024Эксперт посоветовала тюменцам лучшее время для поиска работы
11:02 04.05.2024Специалист кредитования назвал влияние займов на развитие тюменского бизнеса