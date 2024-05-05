Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 151 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

151 млрд 363,2 млн рублей составил оборот розничной торговли в Тюменской области в первом квартале 2024 года. Это на 18% больше, чем в январе-марте 2023 года, пишет "Вслух.ру".

С учетом численности населения шопинг каждого жителя превышает 31 тыс. 210 рублей. Большая часть трат приходится на непродовольственные товары.

В целом в Уральском федеральном округе оборот розницы составил 1 трлн 012 млрд 785,5 млн рублей, в России - 12 трлн 521,9 млрд рублей.

Добавим, Тюменская область по динамике лидирует в Уральском федеральном округе и превышает средний показатель по России.