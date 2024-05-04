Концепцию развития территории у сквера Машарова обсудили в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Концепцию благоустройства территории в границах улиц Республики, Профсоюзной и Станкостроителей презентовали в центре стратегического развития “Сибирь” в Тюмени 3 мая. Она предполагает появление объектов, рассказывающих об промышленном прошлом этого места.

По словам главы города Руслана Кухарука, с 2022 года это пространство символизирует присвоение Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести" – осенью в сквере Николая Машарова торжественно открыли стелу.

"Это еще одна возможность сказать слова благодарности поколению победителей, тем, кто ковал победу в тылу. Наши земляки в считанные дни развернули около 30 заводов, которые были эвакуированы на территорию города с западных рубежей страны. Тогда было налажено производство необходимого для фронта оборудования, вооружения", – сказал глава города.

Ранее горожанам пообещали дополнить пространство в границах улиц Республики, Профсоюзной и Станкостроителей, чтобы больше рассказать на нем о предприятиях и заводах, которые работали на территории города в годы войны.

Концепцию представил архитектор, генеральный директор Тюменского архитектурно-конструкторского бюро "Масштабпроект" Евгений Фатеев. Планируется преобразовать территорию в 2 га: в единый комплекс объединят несколько зон.

Вокруг стелы "Тюмень фронту" хотят увековечить память о предприятиях, которые эвакуировали сюда в годы ВОВ. В основе идеи – извилистый, сложный путь, который пришлось преодолеть народу в годы войны. На эту "нить" будет нанизана информация о предприятиях. На входе в сквер тюменцев встретит композиция из информационных объектов, символизирующих гильзы от снарядов, которые воткнуты в землю.

По пути прогуливающихся будут встречать различные арт-объекты, в частности, здесь используют историю с образами вагонов. Так, стела окажется “в окружении“ предприятий, работавших в годы войны.

“Тогда будет законченная история. Есть стела как сердце, а вокруг подковой и ожерельем возникают заводы, подвиг работников которых памятная плита и символизирует. Важно, чтобы это было не монументальной историей, а душевной и близкой к сердцу, чтобы каждый мог там и отдохнуть, и вспомнить, и преклонить колено”, – сказал генеральный директор ООО "Сибинтел-Холдинг" Владимир Шевчик.

Существующая территория сквера Николая Машарова претерпит изменения, она станет еще более тихой, располагающей к отдыху. Для уюта горожан создадут специальные "карманы" для отдыха. В брусчатку и бетонное покрытие вмонтируют артефакты и продукцию, которую чугуннолитейный завод предпринимателя Николая Машарова: вьюшки, подковы, гвозди, утюги, заслонки.

Сквер Машарова будет увязан с бульваром, где уже проложена железная дорога. Этот объект подают как связанный с купечеством. На каждой из шпал укажут события предпринимательской сферы, такие как открытие в городе первой кофейни, предприятия, мануфактуры.

Евгений Фатеев акцентировал внимание на том, что существующие в сквере Николая Машарова памятные знаки будут сохранены и интегрированы в новую комфортную городскую среду. Один мемориал посвящен станкостроителям, погибшим в годы ВОВ, второй – партизанке Марите Мельникайте, которая работала на станкостроительном заводе в 1941-1942 годах.

Вокруг памятника станкостроителям сформируют клумбу, где высадят многолетние злаковые растения. Здесь же смонтируют более 60 светильников-"камышей", символизирующих погибших на фронтах рабочих завода. У памятного знака Марите Мельникайте хотят высадить цветы, которые к лету будут расцветать алым цветом.

В планах – создание в этой зоне арт-объекта "Вагранки" из кирпича, металла и бетона. Он представляет из себя стилизованные печи высотой три и шесть метров.

Участок в 0,88 га, примыкающий к ул. Профсоюзной, где располагались ветхие дома, наполнят арт-объектами, детскими и спортивными площадками. Парковка, относящаяся к “Стройлесбанку”, будет окружена аллеями с новыми деревьями и каменными садами.

На месте закрытой парковки по ул. Республики хотят сделать зону общепита. Здесь предполагается обустройство павильона в стиле небольшого вокзала.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Глава города Руслан Кухарук после презентации отметил, что при разработке проекта применен подход, который позволил отделить мемориальную зону от рекреации. Он согласился с тем, что на месте закрытой парковочной зоны необходимо реализовать функцию общепита – авторы идеи хотят поставить здесь павильон в промышленном стиле. Этот объект украсит территорию, убежден он.

Это первое слушание проекта. Концепцию будут дорабатывать. Руслан Кухарчук порекомендовал авторам идеи обратиться к материалам, которые были собраны при создании композиции "Мы победили" в сквере Якова Неумоева, состоящей из 27 стел.

Продукцию, которую выпускали заводы, глава города предложил попробовать передать образами. Кроме того, на местах, где не сохранились предприятия, можно установить рассказывающие о них пилоны.

По мнению главы города, люди, которые ранее трудились в цехах, лучше всех могут рассказать о том, как можно запечатлеть информацию об их заводах.

“Этапы, которые не вызвали дискуссии, вычленим и переведем их уже в рабочую документацию. Что касается доработки, наполнения смыслами, прошу всех оперативно к этому подключиться. Наш меценат готов реализовать проект уже в этом году", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова