10 оперативных бригад энергетиков устраняют последствия непогоды

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные бригады и спецтехнику вывели тюменские энергетики для устранения повреждений на электросетях. Мокрый снег и шквалистый ветер 3 мая привели к отключению потребителей в Тюмени, пос. Боровое и пригородных СНТ.

Для устранения последствий непогоды компанией СУЭНКО на линии выведены 10 оперативных бригад в количестве 26 человек, 11 единиц спецтехники, в том числе пять авто-гидро подъёмников.

Для оперативного приема заявок на горячую линию СУЭНКО 8-800-700-86-72 привлечены дополнительные специалисты. Так же заявку можно оформить на сайте suenco.ru в разделе "Сообщить о проблеме".