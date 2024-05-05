В борьбе с паводком в Ишиме задействовали военнослужащих и технику ТВВИКУ

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

116 военнослужащих и четыре единицы техники ТВВИКУ задействованы в борьбе с паводком в Ишиме.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища работали на нескольких точках города. Они заготовили свыше 140 тысяч мешков с песком, часть которых уложили на дамбы, чтобы укрепить и поднять гидротехнические сооружения на необходимый уровень.

Также военные инженеры помогли освободить реку Ишим от возможных заторов с помощью подрывов льда.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.