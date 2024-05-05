  • 5 мая 20245.05.2024воскресенье
  • В Тюмени 3..5 С 7 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В борьбе с паводком в Ишиме задействовали военнослужащих и технику ТВВИКУ

Общество, 12:54 05 мая 2024

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

116 военнослужащих и четыре единицы техники ТВВИКУ задействованы в борьбе с паводком в Ишиме.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища работали на нескольких точках города. Они заготовили свыше 140 тысяч мешков с песком, часть которых уложили на дамбы, чтобы укрепить и поднять гидротехнические сооружения на необходимый уровень.

Также военные инженеры помогли освободить реку Ишим от возможных заторов с помощью подрывов льда.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# паводок , ТВВИКУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:01 05.05.2024Национальные коллективы региона выступят на фестивале "Радуга" в Ялуторовске
14:52 05.05.2024Благодатный огонь из Иерусалима самолетом доставили в Тобольск
14:29 05.05.2024В Викуловском районе действуют шесть лодочных переправ
14:17 05.05.2024С улиц Тюмени за сутки откачали 1 тыс. 885 кубометров воды