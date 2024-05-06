Житель Тюменского района не поверил мошенникам и сохранил свои деньги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель Тюменского района не поверил мошенникам и сохранил свои деньги. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Тюменский" с заявлением о попытке мошенничества обратился житель д. Зубарево. Мужчина 1969 года рождения рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился работником компании сотовой связи. Собеседник сообщил, что заявителю нужно заключить договор на сохранение абонентского номера, в противном случае этот номер якобы будет передан другому абоненту. Затем аферист потребовал у него назвать паспортные данные. Мужчина поверил злоумышленнику и сообщил требуемые сведения.

Через некоторое время поступил звонок от другого участника преступной схемы – мошенник представился работником портала "Госуслуги" – звонивший сообщил, что кто-то пытается получить доступ к личному кабинету портала и, чтобы предотвратить взлом, необходимо назвать код безопасности, который придет в смс-сообщении. Такая просьба заявителю показалась подозрительной, он прекратил разговор, самостоятельно связался с сотовой компанией и выяснил, что они не предлагают абонентам заключать договоры на "сохранение номера". После чего мужчина обратился в полицию.

Суть мошенничества заключается в том, что аферисты, получая доступ к личному кабинету "Госуслуг", могут оформить на имя гражданина заём в микрофинансовых организациях и кредитных учреждениях. Жертва, видя сообщение, что ей на счет поступили деньги, начинает нервничать. Затем с ней связывается "служба безопасности банка" и предлагает перевести средства на "безопасные счета", что, как правило, потерпевшие и делают, лишаясь крупных сумм.

По данному факту следственным отделом МО МВД России "Тюменский" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Полицейские устанавливают причастных к покушению на совершение преступления.

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