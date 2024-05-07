Тюменские школьники в годы войны заработали более 7 тыс. рублей и передали их на строительство самолета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В годы Великой Отечественной войны тюменские школьники активно участвовали в сборе средств в Фонд обороны. Только в первые два года войны они собрали 200 тысяч рублей наличными и облигациями госзайма.

А 28 октября 1942 года ученики школы N 23 города Тюмени Боря Ильинский, Юра Мотовилов и другие обратились к своим сверстникам. Они писали: "Ребята! Наши отцы и братья героически сражаются на фронте. Мы организовали бригаду и решили в свободное от учебы время работать на заводе. Мы работаем для фронта!"

Вскоре во фронтовой бригаде юных патриотов работало 42 человека.

"Они трудились на фанерном комбинате. Пятеро школьников выполняли дневную норму одного взрослого рабочего. Они заработали более семи тысяч рублей и передали их на строительство самолета", - рассказал на "Уроке мужества", который в преддверии Дня Победы прошел у памятника торпедному катеру "Комсомолец" ветеран Тюменского судостроительного завода Юрий Андреев.

Память и памятник, по словам депутата Тюменской областной думы Алексея Салмина, не просто однокоренные слова.

"Пока мы помним о том, какой ценой завоёвана победа в Великой Отечественной войне - мы будем хранить память, - отметил он. – памятник, который установлен здесь – это прямая связь поколений. И очень важно, что здесь стоят молодые люди, которые видят, понимают и поддерживают те традиции, которые закладывали их отцы, деды и прадеды".

Капитан второго ранга, ветеран, член "Союза военных моряков" Андрей Фадеев рассказал школьникам о фронтовых задачах торпедных катеров.

Тюменский судостроительный завод в годы войны (завод №1 639) выпустил 165 быстроходных торпедных катеров. Он был единственным предприятием в стране, строившим торпедные катера. Для более масштабного производства в Тюмень эвакуировали оборудование и лучших сотрудников других судостроительных заводов — из Ленинграда, Херсона, Керчи, Николаева, Феодосии и Рыбинска. На протяжении четырех лет на заводе работали более двух тысяч человек. В основном это были женщины, которым пришлось заменить у станков мужчин, ушедших на фронт. За особые заслуги завод, единственный из всех предприятий области, был награжден орденом Отечественной войны I степени.

На мемориальных плитах монумента размещены 672 фамилии людей, которые работали на заводе в военные годы и имели отношение к строительству боевых кораблей. Отдельное место занимают имена 24 Героев Советского Союза, которые воевали на торпедных катерах.

"Урок памяти" в сквере имени Героя Социалистического труда Петра Потапова был организован "Советом надежных отцов". В нем приняли участие школьники школы №94, депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин, депутат городской думы Дмитрий Бородин, ветераны завода представители Союза морских пехотинцев Тюменской области, участники СВО.

Борис Олейник