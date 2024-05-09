В Тюмени начала работу выставка памяти героя-подпольщика Анатолия Косухина

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Выставку "Анатолий Николаевич Косухин (1925-1988) – герой крымского подполья, прославленный организатор и первый ректор ТИИ" открыли в музее истории науки и техники Зауралья ТИУ. Первыми посетили экспозицию студенты, лицеисты и выпускники вуза, представители ректората и профессорского-преподавательского состава, а также вокалисты ансамбля "Ария" из школы "Лира".

"Многотысячный коллектив нашего вуза чтит память и хранит традиции, заложенные первым ректором, а сотрудники музея бережно хранят и популяризируют мемориальный фонд личных предметов Анатолия Николаевича", – отметил проректор по молодежной политике Антон Штин.

Весной 2024 года исполняется 80 лет Крымской наступательной операции, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от фашистов. Об этом напомнила заведующая музеем истории науки и техники Зауралья Мария Почежерцева. Экспозиция, на которой представлены личные вещи, фотографии и предметы военных лет, рассказывает о легендарной личности Анатолия Косухина и вкладе участников молодежного подполья в освобождение Крыма от фашистской оккупации.

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Экскурсию по выставке провела сотрудник музея Татьяна Исламова. Она рассказала, как в самом начале войны 16-летний комсомолец Косухин сформировал молодежную подпольную организацию, которая сотрудничала с партизанами и вела борьбу с гитлеровцами в оккупированном Симферополе. Молодые бойцы распространяли листовки с информацией от Совинформбюро, издавали газету "Вести с Родины", вели диверсионную работу. За время деятельности было произведено 25 тысяч единиц издательской продукции, уничтожено до 500 тонн бензина, более 20 машин, был взорван 41 вагон с немецким вооружением и многое другое.

За заслуги в борьбе против фашистских оккупантов Анатолий Косухин в 1965 году был награжден орденом Ленина. Будучи человеком необычайной скромности, он никогда не афишировал свои военные заслуги. О его подпольной работе под кличкой "дядя Костя" коллеги узнали лишь в 1969 году, когда журнал "Уральский следопыт" опубликовал статью под названием "Гестапо ищет Косухина".

Как дань благодарности героизму первого ректора и всех участников Великой Отечественной войны участники мероприятия возложили цветы к мемориальной доске Анатолия Косухина, открытой в 2006 году.

Посетить выставку можно до конца мая, она расположена в фойе первого корпуса ТИУ по ул. Володарского, 38, сообщает пресс-служба вуза.