Бойцы тюменского "Ермака" встретились со школьниками в Запорожье

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Урок мужества провели для запорожских школьников бойцы именного подразделения Тюменской области "Ермак" в преддверии Дня Победы. Военнослужащих пригласили в школу одного из сёл Запорожской области. Для ребят также организовали мини-выставку современного оружия и средств индивидуальной защиты.

"Родина - это не просто слово, это наша земля, наши предки, история, это наши близкие люди: мама и папа. Мужчина должен защищать свою Родину. Об этом говорили с ребятами. В честь праздника школьники исполняли песни военных лет. Всех земляков, жителей Тюменской области, поздравляю с грядущим Днём Победы!", - рассказал боец с позывным "Крест".