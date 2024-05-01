Секретный 45-килограммовый экспонат с полей Сталинградской битвы передали в Ишим из Суровикино ко Дню Победы
Поисковики из города-побратима Суровикино Волгоградской области отец и сын Дмитрий и Артем Кауркины передали в Ишим посылку с экспонатами, связанными со Сталинградской битвой. В ней участвовала Ишимская 229-я стрелковая дивизия второго формирования. Она сыграла огромную роль на начальном этапе сражения, которое длилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.
Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, руководитель музея вуза Константин Иванов.
По его словам, когда дивизия, укомплектованная сибиряками, вступила в бой, как таковой линии Сталинградского фронта еще не было. Немцы шли в сторону Сталинграда со средней скоростью движения 30-50 км в сутки.
"Если бы не наша дивизия, они могли переправиться через Дон и появиться под Сталинградом через пару недель, уже к концу июля 1942 года. Благодаря усилиям бойцов 229-й, немцы вынуждены были остановиться, развернуть боевые порядки, подтянуть артиллерию, вызвать авиацию, привлечь танки, и вместо "легкой походки" для них началась полноценная битва за Сталинград, исход которой стал переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. А у истоков этой битвы стоят наши земляки", - подчеркнул историк.
Константин Иванов рассказал, что в 229-й стрелковой дивизии служили ребята 1923 года рождения, которым на момент сражения было по 18 лет. Абсолютное большинство из них погибло, было ранено, попало в плен.
"Наша дивизия, как спичка, в течение 17 дней сгорела в огне Сталинградской битвы. Но самое главное, что она в нужное время оказалась в нужном месте и сыграла свою незаменимую роль в истории Великой Отечественной войны", - заявил руководитель музея Ишимского пединститута.
Тем ценнее экспонаты, переданные в Ишим поисковиками из Суровикино. Это кусок фюзеляжа самолета с пробоиной от попадания, смятая трубка от фюзеляжа, кусок авиационного двигателя, который при ударе самолета о землю попросту лопнул. Кроме того, брусок пуленепробиваемого стекла от "фонаря" - стеклянной части кабины летчика.
Также в число отправленных предметов вошел холщовый мешок, внешне похожий на рукав, длиною почти в 1 метр. Он вкладывался внутрь латунной снарядной гильзы с надписью "85-мм зенитная пушка образца 1939 года. Боевой заряд. 2500 граммов взрывчатого вещества". Он пустой, ценность мешка в том, что на нем печать 1941 года выпуска.
"То есть, снаряд выпустили в 1941 году, а использовали его, точнее потеряли, в 1942 году в ходе Сталинградской битвы. Поисковики его выкопали, извлекли, охолостили, а мешочек подарили нам", - пояснил Константин Иванов.
Следующий подарок – хвостовое оперение от ракеты-снаряда от советской "Катюши" – реактивной системы залпового огня калибром 132 мм. Она состояла из боевой части, твердотопливного двигателя и "хвостика" – хвостового оперения, которое стабилизировало ракету в полете. Это оперение, состоящее из четырех лопастей, также поступило в распоряжение ишимцев.
В коллекцию военных предметов вошла и консервная банка тех времен, которая удивительно хорошо сохранилась. Пока невозможно разобрать информацию на ней, но на банке сохранились следы родной краски.
Также суровикинские поисковики раскопали немецкий блиндаж, нашли на дне сгоревшие документы и газеты, сохранившиеся фрагменты которых также направил в Ишимский педагогический институт.
Гвоздем экспозиции, которую руководитель музея пединститута представит в 2025 году, к 80-летию со дня Великой Победы, станет находка, которую Константин пока не называет и держит в закрытой упаковке. Секрет весит 45 кг, его предстоит почистить и обработать специальным составом. Для него сварят устойчивую и прочную подставку. Это позволит студентам, посетителям музея не только посмотреть на предмет, но и прикоснуться к нему, почувствовать кончиками пальцев историю далеких боев за Сталинград.
Инна Кондрашкина