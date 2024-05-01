Секретный 45-килограммовый экспонат с полей Сталинградской битвы передали в Ишим из Суровикино ко Дню Победы

Секретный 45-килограммовый экспонат Сталинградской битвы | Фото: предоставлено Константином Ивановым Секретный 45-килограммовый экспонат Сталинградской битвы | Фото: предоставлено Константином Ивановым

Поисковики из города-побратима Суровикино Волгоградской области отец и сын Дмитрий и Артем Кауркины передали в Ишим посылку с экспонатами, связанными со Сталинградской битвой. В ней участвовала Ишимская 229-я стрелковая дивизия второго формирования. Она сыграла огромную роль на начальном этапе сражения, которое длилось с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова, филиала ТюмГУ, руководитель музея вуза Константин Иванов.

По его словам, когда дивизия, укомплектованная сибиряками, вступила в бой, как таковой линии Сталинградского фронта еще не было. Немцы шли в сторону Сталинграда со средней скоростью движения 30-50 км в сутки.

"Если бы не наша дивизия, они могли переправиться через Дон и появиться под Сталинградом через пару недель, уже к концу июля 1942 года. Благодаря усилиям бойцов 229-й, немцы вынуждены были остановиться, развернуть боевые порядки, подтянуть артиллерию, вызвать авиацию, привлечь танки, и вместо "легкой походки" для них началась полноценная битва за Сталинград, исход которой стал переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны. А у истоков этой битвы стоят наши земляки", - подчеркнул историк.

Константин Иванов рассказал, что в 229-й стрелковой дивизии служили ребята 1923 года рождения, которым на момент сражения было по 18 лет. Абсолютное большинство из них погибло, было ранено, попало в плен.

"Наша дивизия, как спичка, в течение 17 дней сгорела в огне Сталинградской битвы. Но самое главное, что она в нужное время оказалась в нужном месте и сыграла свою незаменимую роль в истории Великой Отечественной войны", - заявил руководитель музея Ишимского пединститута.

Тем ценнее экспонаты, переданные в Ишим поисковиками из Суровикино. Это кусок фюзеляжа самолета с пробоиной от попадания, смятая трубка от фюзеляжа, кусок авиационного двигателя, который при ударе самолета о землю попросту лопнул. Кроме того, брусок пуленепробиваемого стекла от "фонаря" - стеклянной части кабины летчика.

Также в число отправленных предметов вошел холщовый мешок, внешне похожий на рукав, длиною почти в 1 метр. Он вкладывался внутрь латунной снарядной гильзы с надписью "85-мм зенитная пушка образца 1939 года. Боевой заряд. 2500 граммов взрывчатого вещества". Он пустой, ценность мешка в том, что на нем печать 1941 года выпуска.

"То есть, снаряд выпустили в 1941 году, а использовали его, точнее потеряли, в 1942 году в ходе Сталинградской битвы. Поисковики его выкопали, извлекли, охолостили, а мешочек подарили нам", - пояснил Константин Иванов.

Следующий подарок – хвостовое оперение от ракеты-снаряда от советской "Катюши" – реактивной системы залпового огня калибром 132 мм. Она состояла из боевой части, твердотопливного двигателя и "хвостика" – хвостового оперения, которое стабилизировало ракету в полете. Это оперение, состоящее из четырех лопастей, также поступило в распоряжение ишимцев.

Хвостовое оперение от советского реактивного снаряда | Фото: предоставлено Константином Ивановым Хвостовое оперение от советского реактивного снаряда | Фото: предоставлено Константином Ивановым

В коллекцию военных предметов вошла и консервная банка тех времен, которая удивительно хорошо сохранилась. Пока невозможно разобрать информацию на ней, но на банке сохранились следы родной краски.

Банка из под консервов - не мятая и без сквозной коррозии | Фото: предоставлено Константином Ивановым Банка из под консервов - не мятая и без сквозной коррозии | Фото: предоставлено Константином Ивановым

Также суровикинские поисковики раскопали немецкий блиндаж, нашли на дне сгоревшие документы и газеты, сохранившиеся фрагменты которых также направил в Ишимский педагогический институт.

Гвоздем экспозиции, которую руководитель музея пединститута представит в 2025 году, к 80-летию со дня Великой Победы, станет находка, которую Константин пока не называет и держит в закрытой упаковке. Секрет весит 45 кг, его предстоит почистить и обработать специальным составом. Для него сварят устойчивую и прочную подставку. Это позволит студентам, посетителям музея не только посмотреть на предмет, но и прикоснуться к нему, почувствовать кончиками пальцев историю далеких боев за Сталинград.

Инна Кондрашкина