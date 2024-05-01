В Тюменской области определят социально активные семьи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс общественного признания "Уральские самоцветы. БлагоДаримВместе" объявил Благотворительный фонд развития города Тюмени в рамках Года семьи. Его цель – распространение успешного опыта гражданского неравнодушия социально активных семей.

По информации организаторов, в конкурсе могут принять участие жители Тюмени и Тюменской области. Представить семью к награде в одной из номинаций может группа людей или организация независимо от формы собственности.

Номинации конкурса: "Доброе дело" – для предпринимателей, имеющих семейный бизнес и занимающихся благотворительностью; "Молодое поколение" – для молодых семей (возраст до 30 лет), занимающих активную гражданскую позицию; "Профессиональные династии" – для семей, пропагандирующих свою профессию и позитивное отношение к труду; "Шире круг" – для спортивных семей, которые сплотили вокруг себя молодежь для занятий спортом, фитнесом, танцами; для семей, развивающих различные виды творчества и передающих национальные традиции молодому поколению; "Щедрая душа" – для семей, участвующих в оказании адресной помощи семьям участников СВО, семьям, пострадавшим от паводка, пожаров, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Срок подачи заявок – до 23 мая 2024 г. Решение о награждении принимает экспертный совет на основании рассмотрения конкретных результатов деятельности семьи для людей. Церемония награждения победителей конкурса состоится в июне 2024 г. Все семьи-участники получат дипломы, а победители – награды и памятные подарки.

Отправить заявку можно на электронную почту: grant@cftyumen.ru (файл в Word). Дополнительная информация о конкурсе – по телефону (3452)22-89-86.

Конкурс общественного признания проводится в рамках проектов БФРГТ "БлагоДаримВместе" реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области и "Месторождение добра – Урал" - Фонд президентских грантов.

"Конкурс общественного признания "Уральские самоцветы. БлагоДаримВместе" – уникальная возможность сказать спасибо добрым людям. Тем – кто является украшением нашей жизни, кто помогает другим справляться с бедой и воплощать мечты", – сказала исполнительный директор БФРГТ Вера Барова.

Добавим, Благотворительный фонд развития города Тюмени проводит конкурсы общественного признания с 1998 года. В конкурсах "Социальная звезда", посвященных 420-летию и 430-летию Тюмени, 20-летию БФРГТ, Году семьи, Году учителя, победителями стали 25 семей, 62 педагога, 118 жителей региона. Почетное звание "Доброволец года" получили в 1998 – 2003 гг. 175 тюменцев. Звания "Благоустроитель города" (за существенный вклад в улучшение качества жизни горожан, в изменение внешнего облика города) удостоены в 2007 г. 10 человек. В 2022 г. БФРГТ назвал имена 11 лауреатов конкурса "Уральские самоцветы" – благотворителей, врачей, созидателей.