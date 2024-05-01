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В Тюмени назвали победителей видеоконкурса "Моя семья"

Общество, 10:57 22 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победителей областного конкурса видеороликов "Моя семья" наградили в тюменском мультицентре "Моя территория" 21 мая. Конкурс проходил в трех номинациях: "Наша дружная семья", "Генеалогическое древо" и "Любимый питомец".

"Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил этот год Годом семьи. В связи с этим мы решили провести конкурс, соответствуя цели сохранения семейных традиций. Мы получили около 300 работ от семей со всей Тюменской области. В роликах, в зависимости от номинации, тюменцы показывали свои семейные традиции, рассказывали о своих прадедах, о любимых питомцах", - сказал организатор конкурса Тимур Нигматуллин.

В каждой номинации было по три победителя. В номинации "Наша дружная семья" победила семья Зубаревых из Ялуторовска. В номинации "Генеалогическое древо" первое место заняла семья Хомацких из Ишима. В номинации "Любимый питомец" на первом месте оказалась семья Осиповых.

Помимо награждения, для участников организаторы подготовили концертную программу.

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Юлия Божок

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# Год семьи , конкурсы

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