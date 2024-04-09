Три команды Тюменской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное"

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Три команды Тюменской области вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" поь итогам окружного этапа в Екатеринбурге. Всего 28 семей региона состязались за право попасть в финал.

В итоге в Москву поедут: Гаффаровы, Есенеевы из Тобольска; Шубины из Викулово; Щербич, Скворцовы, Целышковы из Тюмени.

Семья из Тобольска поделилась впечатлениями: "На полуфинал ехали, чтобы получить удовольствие от процесса. Конкурсы для нас — это, в первую очередь, приятные воспоминания. Уверены, что о таком масштабном мероприятии, как участие в финале конкурса "Это у нас семейное", наши ребятишки будут рассказывать уже своим детям!".

Всего победителями полуфинала в Уральском федеральном округе стали 168 человек, среди которых: 54 ребенка, 62 родителя, 39 бабушек и дедушек и 1 прабабушка, сообщает инфоцентр регионального правительства.