В Тюменской области стартовал конкурс "Семья года"
Общество, 19:19 19 марта 2024
Семья Рыбиных из Тюменского района в 2023 г. победила в федеральном этапе в номинации "Молодая семья" | Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Конкурс "Семья года" стартовал в Тюменской области. Поучаствовать в нем можно в пяти номинациях "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций", сообщает инфоцентр регионального правительства.
Прием заявок на областной этап от семей из Тюмени и Тюменской области проходит по электронной почте semya-godatmn@obl72.ru. Участники из других муниципалитетов могут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.
Победители регионального этапа станут участниками конкурса всероссийского уровня.