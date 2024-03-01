В Тюменской области стартовал конкурс "Семья года"

Семья Рыбиных из Тюменского района в 2023 г. победила в федеральном этапе в номинации "Молодая семья" | Фото: информационный центр правительства Тюменской области Семья Рыбиных из Тюменского района в 2023 г. победила в федеральном этапе в номинации "Молодая семья" | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс "Семья года" стартовал в Тюменской области. Поучаствовать в нем можно в пяти номинациях "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Прием заявок на областной этап от семей из Тюмени и Тюменской области проходит по электронной почте semya-godatmn@obl72.ru. Участники из других муниципалитетов могут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Победители регионального этапа станут участниками конкурса всероссийского уровня.