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В Тюменской области стартовал конкурс "Семья года"

Общество, 19:19 19 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области Семья Рыбиных из Тюменского района в 2023 г. победила в федеральном этапе в номинации "Молодая семья" | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Конкурс "Семья года" стартовал в Тюменской области. Поучаствовать в нем можно в пяти номинациях "Многодетная семья", "Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций", сообщает инфоцентр регионального правительства.

Прием заявок на областной этап от семей из Тюмени и Тюменской области проходит по электронной почте semya-godatmn@obl72.ru. Участники из других муниципалитетов могут обратиться в центры социального обслуживания населения по месту жительства.

Победители регионального этапа станут участниками конкурса всероссийского уровня.

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# конкурсы , семья года

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