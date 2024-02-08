Супруги Богданенко и Халяпины из Тюменской области награждены орденом "Родительская слава"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Алла и Андрей Богданенко и Сергей и Евгения Халяпины из Тюменской области награждены медалью ордена "Родительская слава". Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Награда вручена за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четверых и более детей. Она учреждена указом президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года.

Регионы вправе оказывать меры социальной поддержки лицам, получившим данную награду. К таким льготам относятся: единовременная денежная выплата; выплата к конкретному празднику, к примеру, День семьи; компенсация расходов на оплату коммунальных услуг; ежемесячная выплата.