Рубрику о семьях великих деятелей Сибири запустил музейный комплекс Словцова

| Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Рубрику "История семьи тюменской" о семьях великих деятелей, которые проживали в Сибири и в прошлом внесли значимый вклад в развитие Тюменской области и страны, запустил музейный комплекс Словцова.

Первое видео посвящено тюменцу, исследователю Сибири, основателю первого музея в регионе Ивану Яковлевичу Словцову. Его можно посмотреть в сообществе музея во ВКонтакте.

"Выход новых видео планируется раз в месяц, но это зависит от фондовых предметов. Мы будем рассказывать о семьях писателей, нефтяников, ученых, художников, которые жили в Тюмени или Тюменской области, о их жизни, традициях и вкладе в развитие региона", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный специалист пресс-службы музейного комплекса Иван Крутько.

Из видеороликов тюменцы смогут узнать о семьях Менделеева, Эрвье, Лагунова и других деятелей.

Юлия Божок