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Выставку о семейных традициях представят в библиотеке Менделеева

Общество, 09:28 07 февраля 2024

Выставка "Семья — душа России" откроется в Тюменской областной научной библиотеке (ул. Орджоникидзе, 59) 9 февраля в 15 часов. Экспозиция комплексная и включает книжно-иллюстративную выставку, фотовыставку "Семейные истории на страницах книг" и фотозону "Наш дом", сообщает отдела внешних коммуникаций ТОНБ.

Основа выставки — литература из фонда библиотеки, посвященная истории, традициям свадебных торжеств, воспитанию детей, взаимоотношениям в школе, психологическим аспектам общения. Есть литература о семейных хобби и сохранении памяти о родных.

На фотовыставке "Семейные истории на страницах книг" по QR-кодам можно перейти на электронный ресурс с текстами 19 российских писателей, которые посвящены семейным ценностям.

В фотозоне "Наш дом" гостям предложат сделать снимки в интерьере жилой комнаты и полистать альбом с историческими фотографиями царской династии и тюменских семей конца XIX— начала XX веков.

Выставка будет работать до конца года в холле второго этажа библиотеки.

Возрастное ограничение: 12+.

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# библиотека , Год семьи

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