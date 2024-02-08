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Гимн Года семьи представили на выставке "Россия"

Общество, 20:03 08 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Гимн Года семьи "Это мы, это ты, это я: главное — семья" презентовала певица Ирина Дубцова на выставке "Россия" 8 февраля.

"Песня "Главное — Семья" написана специально к Году семьи. Это его гимн", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя новую композицию исполнительницы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера песни прошла на выставке не случайно, именно здесь президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи.

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# выставка , Год семьи

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