Гимн Года семьи представили на выставке "Россия"
Общество, 20:03 08 февраля 2024
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Далее в сюжете Супруги Богданенко и Халяпины из Тюменской области награждены орденом «Родительская слава»
Гимн Года семьи "Это мы, это ты, это я: главное — семья" презентовала певица Ирина Дубцова на выставке "Россия" 8 февраля.
"Песня "Главное — Семья" написана специально к Году семьи. Это его гимн", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя новую композицию исполнительницы.
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Премьера песни прошла на выставке не случайно, именно здесь президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи.