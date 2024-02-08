Гимн Года семьи представили на выставке "Россия"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Гимн Года семьи "Это мы, это ты, это я: главное — семья" презентовала певица Ирина Дубцова на выставке "Россия" 8 февраля.

"Песня "Главное — Семья" написана специально к Году семьи. Это его гимн", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова, комментируя новую композицию исполнительницы.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Премьера песни прошла на выставке не случайно, именно здесь президент РФ Владимир Путин дал старт Году семьи.