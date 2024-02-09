Молодожёны Менделеевы открыли выставку "Семья – душа России" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сентиментальной театрализацией открыли годовую комплексную выставку "Семья – душа России" в Тюменской областной научной библиотеке 9 февраля. Специалисты культурного учреждения представили импровизированное бракосочетание четы Менделеевых, Павла и Анастасии, появление детей, их семейные традиции и встречи с родственниками.

Сначала к ним в гости пришла "крестная", директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер. Она отметила, что ни разу не была на таком трогательном мероприятии.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для каждого семья – это самые трепетные чувства, которые проникают прямо в сердце. Открытие выставки в библиотеке – это продолжение цикла мероприятий, посвященных Году семьи. В регионе старт ему был дан на улице Дзержинского 27 января. Сейчас каждое учреждение продолжает эту добрую традицию, посвященную самым близким людям", - рассказала Елена Майер.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По ее словам, в целом в Тюменской области пройдет более 190 крупных мероприятий, а также отдельные циклы событий, в том числе для детей, во всех культурных учреждениях муниципалитетов области. Елена Майер выразила уверенность, что до конца года тысячи тюменцев посетят разноплановую экспозицию, и каждый найдет что-то свое.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка "Семья – душа России" включает книжно-иллюстративную экспозицию, фотовыставку "Семейные истории на страницах книг" и фотозону "Наш дом". Её основу составила литература из фонда библиотеки, посвященная истории, традициям свадебных торжеств, воспитанию детей, взаимоотношениям в школе, психологическим аспектам общения. В нее включены книги о семейных хобби, увлечениях, проведении совместного семейного досуга. Полученные знания помогут сохранить память о родных и передать эти знания будущим поколениям.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На фотовыставке "Семейные истории на страницах книг" первые гости увидели 19 российских писателей, которые в своем творчестве отражали важность семейных ценностей. Чтобы прочитать произведение выбранного автора о семье, посетителю достаточно отсканировать QR-код и перейти на бесплатный электронный ресурс.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тётя Наташа", руководитель Тюменской региональной общественной организация многодетных и успешных мам "Юнона" Наталия Фёдорова поблагодарила ТОНБ за возможность разместить в Менделеевке областной фотопроект о многодетных семьях региона.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Наша организация делает популярной историю традиционной, крепкой, поддерживающей друг друга семьи. В фотопроекте собраны многодетные семьи со всей области, у которых в браке родились четверо и более детей. Желаю каждому научиться проводить время со своей семьей и чаще собираться вместе", - подчеркнула она.

Зашел в гости и "Дядя Максим", региональный представитель всероссийской общественной организации Союз отцов Максим Шереметьев.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Для нас важно заниматься укреплением семейных ценностей, а также поднимать социальную активность отцов. Считаю, что самое главное – дарить детям не новые телефоны или брендовые вещи, а общие эмоции, создавать их всей семьей в совместных делах и путешествиях", - сказал общественник.

Заключительное слово на церемонии открытия семейной выставки сказала "бабушка Оля", директор Менделеевки Ольга Адамович.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В семье много традиций и любви. Давайте пронесем их не только через этот год, но и через всю свою жизнь. Цените каждое мгновение и то, что вы имеете. Цените своих близких, потому что эта жизнь не вечна. И те эмоции, которые испытывает каждая семья, записывайте их, рассказывайте о них, передавайте их из поколения в поколение. И пусть в ваших семьях, как на бракосочетании, присутствуют совет да любовь", - пожелала она.

Инна Кондрашкина