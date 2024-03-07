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Александр Моор рассказал о семейной традиции, связанной с 8 Марта

Губернатор, 13:41 07 марта 2024

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

О традиции в своей семье написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Отец Александра Моора всегда дарил жене на 8 Марта красивый букет. Традиция продолжилась и в семье главы региона. Но однажды случилась история, в которой были и слезы, и смех.

"Возвращаюсь поздно вечером домой с работы. В руках – розы для жены. Навстречу, как обычно, совсем маленькая дочь выходит меня встречать. И бросается на руки от радости! Сначала подумал – сильно соскучилась. Но когда вручил розы супруге, дочка в слезах убежала. Оказалось, что она расстроилась из-за букета. Думала, что цветы для нее! С тех пор я сделал выводы. Без цветов дома теперь никто не остается", - рассказал Александр Моор.

Поделиться этой историей губернатор решил накануне праздника и в рамках Всероссийского проекта #всейсемьей, который приурочен к объявленному президентом России Году семьи.

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# 8 марта , Александр Моор

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