Супругов из Викуловского района наградили медалями за достойное воспитание детей

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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Достойное воспитание детей супругами Александром и Екатериной Вилемсон из Викуловского района отметили региональными наградами. Глава семьи удостоен медали "Отцовской доблести", а его вторая половинка – "Медалью материнства".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, у супругов шесть детей и уже 12 внуков. Всем детям родители дали достойное образование — после окончания Коточиговской средней школы они продолжили обучение в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова.

Дети следуют примеру своих родителей и ведут активный образ жизни. Члены большой семьи Вилемсон регулярно участвуют в состязаниях и мероприятиях. Побеждали в районном конкурсе "Лучшее подворье".

Сегодня Александр и Екатерина Вилемсон на пенсии.

Отметим, что награды присвоены постановлением губернатора Тюменской области.