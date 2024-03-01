  • 19 марта 202419.03.2024вторник
  • USD91,9829
    EUR100,2432
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Супругов из Викуловского района наградили медалями за достойное воспитание детей

Общество, 18:40 19 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Далее в сюжете В Тюменской области стартовал конкурс "Семья года"

Достойное воспитание детей супругами Александром и Екатериной Вилемсон из Викуловского района отметили региональными наградами. Глава семьи удостоен медали "Отцовской доблести", а его вторая половинка – "Медалью материнства".

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, у супругов шесть детей и уже 12 внуков. Всем детям родители дали достойное образование — после окончания Коточиговской средней школы они продолжили обучение в Ишимском педагогическом институте им. П. П. Ершова.

Дети следуют примеру своих родителей и ведут активный образ жизни. Члены большой семьи Вилемсон регулярно участвуют в состязаниях и мероприятиях. Побеждали в районном конкурсе "Лучшее подворье".

Сегодня Александр и Екатерина Вилемсон на пенсии.

Отметим, что награды присвоены постановлением губернатора Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , медали , многодетная семья , награждение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:19 19.03.2024В Тюменской области стартовал конкурс "Семья года"
19:07 19.03.20242,9 млн рублей направят на проекты в области культуры на конкурсе грантов губернатора Тюменской области
18:40 19.03.2024Супругов из Викуловского района наградили медалями за достойное воспитание детей
18:19 19.03.2024Тюменский эксперт научил гостей выставки-форума "Россия" кирпичной кладке