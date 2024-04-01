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Тюменские казахи посвятили весенний концерт Году семьи

Общество, 18:05 13 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенний отчетный концерт подготовили коллективы Национальной автономии казахов Тюменской области к Году семьи на сцене ДК "Поиск" 13 апреля. Артисты разного возраста познакомили зрителей с традиционными песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах. Каждая композиция наполнена любовью к семье, уважением, почитанием старших, и тех, кто нуждается в поддержке.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

"Почетные гости сегодняшнего праздника – члены участников СВО: матери, жены, дети. Мы вручили им благодарственные письма и букеты цветов. Для всех россиян, в том числе казахов, главные традиционные ценности – это семейные. Для казахов семья – это святое. У нас есть сменяемость поколений, это видно по участникам концерта. И Год семьи, объявленный Владимиром Путиным, дает еще одну возможность укрепить институт семьи", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" президент Национальной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Четыре года Асыл Жанбекова руководит ансамблем казахского танца "Гульдер". Все номера исполняются в традиционных костюмах, передают многогранность казахского народа, его самобытность.

"Главное в танце – показать всю красоту казахского народа, быт, традиции. К примеру, в народном танце "Халакби" мы показываем природу, семью, все традиции нашего народа в этом танце раскрываются", - отметила Асыл.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Рукодельница Саулеман Нуркина подготовила выставку изделий предметов, которые казахи используют в Той бостар – свадьбу.

"В большую корзину ложатся сладости, подарки, подносятся на свадебный стол. Салкиле-шкатулка похожа на головной убор невест. Салкиле в конце свадьбы снимают с невесты, надевает платок. В шкатулку посланники со стороны жениха кладут золотые сережки, их ей одевают, таким образом, считается, что эта девушка занята", - пояснила мастерица.

Саулеман традиционному шитью научилась у бабушки. Она в свою очередь намерена передать мастерство пятилетней дочери Алие.

Традиция, которую чтит с раннего детства Президент национальной автономии казахов России Есенгалий Ибраев – это встреча гостей.

"Мама в детстве часто нам говорила: это для гостей. Тогда у нас не было четкого понимания, почему так нас обделяют. А сейчас мы знаем – любого гостя нужно встретить достойно. Гость - это как посланник Всевышнего", - считает он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

На протяжении всего концерта казахи разного возраста подчеркивали свою любовь к традициям, обычаям, которые они бережно хранят, передают из поколения в поколение. Гостей осыпали конфетами – провели обряд Шашу, и угостили баурсаками.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего 26 номеров было заявлено в праздничной программе, среди них были и выступления артистов ДНК "Строитель" - представителей других народов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# Год семьи , Есенгалий Ибраев , казахи , концерт , Наурыз

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