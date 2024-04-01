Тюменские казахи посвятили весенний концерт Году семьи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Весенний отчетный концерт подготовили коллективы Национальной автономии казахов Тюменской области к Году семьи на сцене ДК "Поиск" 13 апреля. Артисты разного возраста познакомили зрителей с традиционными песнями, танцами, игрой на музыкальных инструментах. Каждая композиция наполнена любовью к семье, уважением, почитанием старших, и тех, кто нуждается в поддержке.

"Почетные гости сегодняшнего праздника – члены участников СВО: матери, жены, дети. Мы вручили им благодарственные письма и букеты цветов. Для всех россиян, в том числе казахов, главные традиционные ценности – это семейные. Для казахов семья – это святое. У нас есть сменяемость поколений, это видно по участникам концерта. И Год семьи, объявленный Владимиром Путиным, дает еще одну возможность укрепить институт семьи", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" президент Национальной автономии казахов России Есенгалий Ибраев.

Четыре года Асыл Жанбекова руководит ансамблем казахского танца "Гульдер". Все номера исполняются в традиционных костюмах, передают многогранность казахского народа, его самобытность.

"Главное в танце – показать всю красоту казахского народа, быт, традиции. К примеру, в народном танце "Халакби" мы показываем природу, семью, все традиции нашего народа в этом танце раскрываются", - отметила Асыл.

Рукодельница Саулеман Нуркина подготовила выставку изделий предметов, которые казахи используют в Той бостар – свадьбу.

"В большую корзину ложатся сладости, подарки, подносятся на свадебный стол. Салкиле-шкатулка похожа на головной убор невест. Салкиле в конце свадьбы снимают с невесты, надевает платок. В шкатулку посланники со стороны жениха кладут золотые сережки, их ей одевают, таким образом, считается, что эта девушка занята", - пояснила мастерица.

Саулеман традиционному шитью научилась у бабушки. Она в свою очередь намерена передать мастерство пятилетней дочери Алие.

Традиция, которую чтит с раннего детства Президент национальной автономии казахов России Есенгалий Ибраев – это встреча гостей.

"Мама в детстве часто нам говорила: это для гостей. Тогда у нас не было четкого понимания, почему так нас обделяют. А сейчас мы знаем – любого гостя нужно встретить достойно. Гость - это как посланник Всевышнего", - считает он.

На протяжении всего концерта казахи разного возраста подчеркивали свою любовь к традициям, обычаям, которые они бережно хранят, передают из поколения в поколение. Гостей осыпали конфетами – провели обряд Шашу, и угостили баурсаками.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего 26 номеров было заявлено в праздничной программе, среди них были и выступления артистов ДНК "Строитель" - представителей других народов.

Анжела Лебедева