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Семейный конкурс "Время почитать" стартовал в Тюменской области

Общество, 14:37 15 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный конкурс "Время почитать!" запустила Менделеевка 15 апреля. Победителям и призерам вручат дипломы и подарки, среди которых сертификаты в аквапарк, концертные залы и кинотеатры. Подведение итогов и награждение пройдут в сентябре.

Организаторы предлагают для участия три номинации: "Семейное наследие", "Семейный альбом", "Словом едины".

В первой нужно рассказать о дорогой для семьи книге и объяснить ее важность.

Для семейного альбома необходимо сделать стоп-кадр из произведения русских классиков. В этой фотографии должны участвовать не менее трех членов семьи.

В третьей номинации семьям предлагают поддержать участников СВО словом: написать рассказ или стихотворение, которое поддержит боевой дух защитников Родины.

Работы можно разместите в социальной сети "ВКонтакте" на личной странице с хэштегом #времяпочитать72 до 16 августа или направить по адресу электронной почты: vremyapochitat@tonb.ru. Подробности здесь.

Добавим, конкурс проводит Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева в рамках реализации Года семьи, в целях сохранения и развития традиций семейного чтения через организацию культурного досуга, а также в целях повышения значимости роли книги и библиотеки в обществе.

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# библиотека Менделеева , Год семьи , семейные ценности , ТОНБ

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