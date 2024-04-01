Семейный конкурс "Время почитать" стартовал в Тюменской области
Региональный конкурс "Время почитать!" запустила Менделеевка 15 апреля. Победителям и призерам вручат дипломы и подарки, среди которых сертификаты в аквапарк, концертные залы и кинотеатры. Подведение итогов и награждение пройдут в сентябре.
Организаторы предлагают для участия три номинации: "Семейное наследие", "Семейный альбом", "Словом едины".
В первой нужно рассказать о дорогой для семьи книге и объяснить ее важность.
Для семейного альбома необходимо сделать стоп-кадр из произведения русских классиков. В этой фотографии должны участвовать не менее трех членов семьи.
В третьей номинации семьям предлагают поддержать участников СВО словом: написать рассказ или стихотворение, которое поддержит боевой дух защитников Родины.
Работы можно разместите в социальной сети "ВКонтакте" на личной странице с хэштегом #времяпочитать72 до 16 августа или направить по адресу электронной почты: vremyapochitat@tonb.ru. Подробности здесь.
Добавим, конкурс проводит Тюменская областная научная библиотека имени Д. И. Менделеева в рамках реализации Года семьи, в целях сохранения и развития традиций семейного чтения через организацию культурного досуга, а также в целях повышения значимости роли книги и библиотеки в обществе.