Концерты во дворах проходят для тюменских ветеранов и тружеников тыла

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Праздничные концерты проходят во дворах, где живут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 9 мая в Тюмени. В программе — легендарные "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и другие песни военных лет.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала сотрудник центра культуры и творчества "Тюмень" Татьяна Кострыгина.

"Акция проводится пятый год. Она стартовала в период пандемии. Мы тогда решили, что праздник приедет к ветеранам во дворы, будем дарить им праздничное настроение. Поздравляет их фольклорный ансамбль "Росстань". Это всегда праздник со слезами на глазах. Отклик от ветеранов велик: они и поплачут, и пообнимаются, и расскажут что-то, но не все, конечно, потому что для всех война оставила разный след в жизни. Они так радуются, что мы их не забываем, дарим им праздник", — поделилась Татьяна Кострыгина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В маршруте у центра "Тюмень" в праздничный день 11 адресов. В некоторых дворах проживают по несколько ветеранов и тружеников тыла.

Также с поздравлениями по адресам участников Великой Отечественной войны проедут коллективы ДК "Поиск", Центра русской культуры, Тюменского концертно-театрального объединения.

Вера Коршунова