Александр Моор: общение с ветеранами помогает понять силу народа-победителя

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Ветераны Великой Отечественной войны – удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

"Аркадия Артемьевича Минальтова призвали в Красную Армию 17-летним парнем. Служил в артиллерийских войсках, в мае 1945 года его полк перебросили на Дальний Восток. Аркадий Артемьевич принимал участие в боях с милитаристской Японией. Домой вернулся только в 1951 году. Много лет трудился на птицефабрике в селе Каскара Тюменского района. У ветерана двое сыновей, 4 внука и 5 правнуков. Они часто приезжают в гости к дедушке", - поделился глава региона.

Аркадию Артемьевичу летом исполнится 97 лет, но он полон сил, много гуляет, занимается своим огородом. Активно интересуется делами в стране и области. Следит за тем, как мы противостоим паводку. "Договорились в следующем году вместе встретить юбилей Великой Победы", - отметил губернатор.