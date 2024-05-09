  • 9 мая 20249.05.2024четверг
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Александр Моор: общение с ветеранами помогает понять силу народа-победителя

Губернатор, 15:43 09 мая 2024

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Ветераны Великой Отечественной войны – удивительные люди с сильным, несгибаемым характером. Когда лично общаешься с ними, понимаешь, благодаря чему они смогли выстоять и победить. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

"Аркадия Артемьевича Минальтова призвали в Красную Армию 17-летним парнем. Служил в артиллерийских войсках, в мае 1945 года его полк перебросили на Дальний Восток. Аркадий Артемьевич принимал участие в боях с милитаристской Японией. Домой вернулся только в 1951 году. Много лет трудился на птицефабрике в селе Каскара Тюменского района. У ветерана двое сыновей, 4 внука и 5 правнуков. Они часто приезжают в гости к дедушке", - поделился глава региона.

Аркадию Артемьевичу летом исполнится 97 лет, но он полон сил, много гуляет, занимается своим огородом. Активно интересуется делами в стране и области. Следит за тем, как мы противостоим паводку. "Договорились в следующем году вместе встретить юбилей Великой Победы", - отметил губернатор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:43 09.05.2024Александр Моор: общение с ветеранами помогает понять силу народа-победителя
14:46 09.05.2024Спад воды до 8 м ожидают на реке Ишим в Казанском районе 10 мая
13:07 09.05.2024Уровень реки Ишим в селе Ильинка Казанского района опустится ниже опасной отметки 10 мая
08:15 09.05.2024Александр Моор: наши сердца исполнены искренней благодарности к поколению победителей