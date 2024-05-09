В Тюмени железнодорожники на белой "Победе" поздравили ветеранов Великой Отечественной войны

| Фото: скриншоты видео пресс-службы СвЖД | Фото: скриншоты видео пресс-службы СвЖД

Участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравили сотрудники Свердловской железной дороги с Днем Победы в Тюмени. К домам, где они живут, приезжали на ретроавтомобиле "Победа" и устраивали праздничные концерты под окнами.

Ярко поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны стало доброй традицией для сотрудников Свердловской железной дороги. С участниками ВОВ и тружениками тыла исполнили вальс.

"Поздравляем ветеранов не просто словами, с цветами, а небольшим концертом, теми песнями, которые звучали в годы Великой Отечественной войны, вальсами, которые танцевали в 40-е годы, особенно, празднуя День Победы. Всех хочу поздравить с этим светлым, теплым, с одной стороны со слезами на глазах, но великим праздником, благодаря которому мы сегодня живем. Свою историю будем предавать поколениям дальше", — сказал заместитель начальника СвЖД по Тюменскому региону Анатолий Коротаев.

Белая "Победа" останавливалась во дворах домов семи ветеранов. Одна из них — участница Великой Отечественной войны 98-летняя Вера Дмитриевна Марина. После войны она работала приемосдатчицей груза и багажа на станции Утяшево. Остальные шесть ветеранов работали на железной дороге.

Видео пресс-службы СвЖД

Инна Пахомова