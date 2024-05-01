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Тюменская молодежь проведет мастер-классы на выставке "Россия"

Общество, 14:15 12 мая 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

"День национальных приоритетов: молодежь и дети" проходит на выставке "Россия" в Москве 12 мая. На стенде Тюменской области победители конкурсов "Росмолодежь. Гранты" и "Регион добрых дел" проведут мастер-классы для гостей.

Как сообщает инфоцентр правительства региона, тюменцы также примут участие в деловой программе тематического дня: панельных дискуссиях, стратегических сессиях, деловых играх, лекциях, посвященных молодежной политике.

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# ВДНХ , выставка

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