Тюменская молодежь проведет мастер-классы на выставке "Россия"

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

"День национальных приоритетов: молодежь и дети" проходит на выставке "Россия" в Москве 12 мая. На стенде Тюменской области победители конкурсов "Росмолодежь. Гранты" и "Регион добрых дел" проведут мастер-классы для гостей.

Как сообщает инфоцентр правительства региона, тюменцы также примут участие в деловой программе тематического дня: панельных дискуссиях, стратегических сессиях, деловых играх, лекциях, посвященных молодежной политике.