Лекция "Что рисует художник" ожидает участников акции "Ночь музеев"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция идеолога общества “Безнадежные живописцы” Алексея Машевского "Что рисует художник" пройдет в атриум-центре событий "1А Первомайская" в Тюмени во время акции "Ночь музеев", 18 мая, начало в 14 часов.

"Одна из важнейших задач искусства — постижение мира и человека. Только в отличие от ученого, поэт или художник осуществляет это постижение не в виде логически выстроенных положений и сформулированных законов, а в системе образов и художественных форм. Метод науки — аналитический: она объясняет, что и как устроено. Метод искусства – синтетический: оно рисует нам мир в целостности, дает модель бытия человека", - говорит Машевский.

На лекции предполагается проследить логику этих изменений и показать, как она влияла на формы художественного творчества, на сами изобразительные принципы живописцев. В контексте этого разговора можно будет понять, к чему стремятся современные мастера, какую интуицию о нашем сегодняшнем мире они пытаются выразить, сторонясь как изобразительного буквализма академической школы, так и демонстративной оригинальности актуального искусства.

Участники лекции также смогут посетить выставку живописи Владимира Паршикова "Форма и содержание". Экскурсия по ней начнется в 16 часов.