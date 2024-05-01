Восемь пациентов эвакуировали вертолётом сотрудники Центра медицины катастроф в майские каникулы

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Восемь вылетов к пациентам совершили в майские каникулы сотрудники Центра медицины катастроф. Всего медики сделали 77 выездов, эвакуированы 59 пациентов. Работали в праздники 19 реанимационно-анестезиологических бригад.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, диагнозы, потребовавшие срочного вмешательства врачей, были самыми разными.

Так, вертолётом Ми-8 в больницу Тобольска из Вагайского района доставили мужчину 67 лет с острым нарушением мозгового кровообращения.

Коренную жительницу ханты авиабригада доставила в Уватскую больницу с декомпенсацией сахарного диабета, который развился на фоне бронхиальной астмы.

Из зоны подтопления в Ишимскую больницу доставили мужчину 1968 года рождения с острым нарушением мозгового кровообращения. Ребёнка 2021 года рождения из Исетска с судорожным синдромом перегоспитализировали для уточнения диагноза в Тюмень.