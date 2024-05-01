Музей истории локомотивного депо открыли в Ишиме

| Фото: тюменское отделение партии "Единая Россия" | Фото: тюменское отделение партии "Единая Россия"

Музей, посвященный истории локомотивного депо, открылся в Ишиме. Значительная часть экспонатов связана с работой депо в годы Великой Отечественной войны.

Здесь в 1942 году был создан бронепоезд "Патриот", который участвовал во многих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе на Курской дуге. Музею передали копию картины "Митинг, посвященный отправке бронепоезда "Патриот" на фронт". Картину написал художник Николай Хломенок и в 1943 году подарил коллективу депо. До 1958 года картина хранилась в красном уголке предприятия, позднее ее передали на хранение в Тюменский краеведческий музей, сообщает тюменское отделение партии "Единая Россия".

"В марте этого года я обратился к директору музейного комплекса имени Словцова Светлане Сидоровой с просьбой сделать копию картины. Эта работа стала неожиданным и желанным подарком ветеранам и коллективу депо от фракции "Единая Россия" областной думы", — рассказал секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов.

Сообщается, что в рамках проекта "Оружие Победы" в Ишиме появится памятник бронепоезду.