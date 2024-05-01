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О сибирских служилых татарах и казачестве расскажут тюменцам на лекции

Общество, 08:59 17 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Открытая лекция "Сибирские служилые татары и казачество" пройдет в библиотеке № 15 им. Ершова (ул. Минская, 98) 19 мая в 14 часов. Спикер — атаман Ямальского казачьего округа Обско-Полярной казачьей линии, хорунжий Союза казаков России Сергей Дурынин.

Он расскажет о новокрещеных татарах, части татарской элиты, принявшей православие и впоследствии перешедшей в станицу казаков новокрещеного списка. До 1670-х годов тобольских имянных книгах она обозначалась как станица новокрещеных татар, существовала только в Тобольске. Об этом уникальном явлении узнают участники мероприятия.

Мероприятие пройдет в рамках проекта "15 историй от библиотеки № 15" .

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 12+.

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# история , лекция

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