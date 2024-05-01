Более 70 тюменских команд защищают свои проекты на конкурсе "Моя идея"

| Фото: скриншот трансляции онлайн-защиты проектов в "Моей территории" ВКонтакте | Фото: скриншот трансляции онлайн-защиты проектов в "Моей территории" ВКонтакте

Более 70 тюменских команд защищают свои инициативы на конкурсе социально значимых проектов "Моя идея" 18 мая. Защиты одновременно проходят в Ишиме, Тобольске и Тюмени.

В областной столице в мультицентре "Моя территория" ребят оценивают эксперт Росмолодежи Мария Турбина, руководитель сообщества "Музсходка" Сюзанна Иванова, куратор молодежных пространств Тюменской области Илья Титов. Молодежь представляет им проекты в 11 направлениях. Это добровольчество и благотворительность, образование и наука, поддержка молодых семей и развитие семейных ценностей, а также творчество и креативные индустрии, развитие студенческой среды, патриотическое воспитание, финансовая грамотность и другие.

Так, Андрей Белов рассказал жюри о действующем карьерном турнире "Мысли вслух". На его реализацию, в частности на мерч, он запросил у организаторов 66 тыс. рублей.

"Проблема, которую мы выявили — это низкий уровень развитости у студентов гибких навыков, которые важны при трудоустройстве на работу. Наша цель развить надпрофессиональные навыки у более чем 300 человек через проектную деятельность или мастер-классы. Молодежь в командах по пять человек будет решать кейсы, предоставленные партнерами. И по этим решениям оцениваются проявление их гибких навыков. Планируем провести кейс-турнир 25 ноября", - представил механику проекта Андрей.

Вероника Шабарова за счет гранта хочет вернуть популярность Студенческим отрядам и увеличить их численность, Анастасия Нестерова реализовать проект "Приоритет - здоровье", а Елизавета Короткова провести для тюменцев медицинский карьерный форум.

Каждый из них, а также других участников конкурса может получить грант до 100 тыс. рублей и ресурсную поддержку в реализации акций и инфоповодов, соответствующих повестке. Итоги подведут сегодня в группе "Моей территории" ВКонтакте. Здесь же можно посмотреть защиту тюменцев.

Виктория Макарова