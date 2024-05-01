  • 18 мая 202418.05.2024суббота
  • USD90,9873
    EUR98,7776
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени стартовала "Ночь музеев"

Общество, 18:38 18 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Ночь музеев" стартовала в музейном комплексе им. Словцова 18 мая в Тюмени. Ее открыло выступление детской хоровой студии "Лира", где дети поют вместе с родителями.

По словам заместителя директора учреждения Татьяны Алиевой, в 2024 году акция проходит под девизом: "Всей семьей в музей" и посвящена Году семьи.

﻿

Она поздравила гостей с праздником и отметила важность сохранения исторического наследия и традиционных семейных ценностей.

"Программы будут интересны в том числе семьям с детьми. Участники акции могут бесплатно посетить выставочные проекты, познакомиться с экспонатами, а также принять участие в квестах, мастер-классах и экскурсиях", - подчеркнула Татьяна Алиева.

﻿

Программа продлится до полуночи. Детские интерактивы до 22 часов, как и работа мастерских.

Татьяна Алиева рекомендовала обязательно посетить выставки в рамках нацпроекта "Культура": "О чем рассказали цветы" и "Удачная находка в Помпеях". Вход на них свободный.

﻿

Семья Гусаковых пришла в музей в полном составе, родители и две дочки. Мама Людмила рассказала, что шли целенаправленно на выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона".

"В прошлом году я с дочками на ней уже была, мы остались под впечатлением. Пересмотрели все части фильма" Ночь в музее", взяли папу и подружку старшей дочери и снова пришли", - пояснила Людмила Гусакова.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, проект получился очень атмосферным, на нем представлены необычные экспонаты, которые притягивают и удивляют.

Гусаковы считают музейный комплекс им. Словцова одним из любимых мест в Тюмени для проведения культурного досуга, а акцию "Ночь музеев" ярким и масштабным событием.

Завершит "Ночь музеев" шоу-выступление театра огня и света "Гелиос" в 23 часа 50 минут.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ночь музеев

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:17 18.05.2024Линейку сувениров “Капля древнего моря Тюмени” презентовали в галерее “Легенды Сибири“
19:48 18.05.2024Электронные сигареты взывают острые пневмониты и респираторный дистресс-синдром
19:16 18.05.202453 добровольца из Ярково помогают Вагайскому району противостоять паводку
18:44 18.05.2024Профильная смена для 50 активистов "Движения Первых" идет в тюменском "Роднике"