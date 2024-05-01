В Тюмени стартовала "Ночь музеев"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная акция "Ночь музеев" стартовала в музейном комплексе им. Словцова 18 мая в Тюмени. Ее открыло выступление детской хоровой студии "Лира", где дети поют вместе с родителями.

По словам заместителя директора учреждения Татьяны Алиевой, в 2024 году акция проходит под девизом: "Всей семьей в музей" и посвящена Году семьи.

Она поздравила гостей с праздником и отметила важность сохранения исторического наследия и традиционных семейных ценностей.

"Программы будут интересны в том числе семьям с детьми. Участники акции могут бесплатно посетить выставочные проекты, познакомиться с экспонатами, а также принять участие в квестах, мастер-классах и экскурсиях", - подчеркнула Татьяна Алиева.

Программа продлится до полуночи. Детские интерактивы до 22 часов, как и работа мастерских.

Татьяна Алиева рекомендовала обязательно посетить выставки в рамках нацпроекта "Культура": "О чем рассказали цветы" и "Удачная находка в Помпеях". Вход на них свободный.

Семья Гусаковых пришла в музей в полном составе, родители и две дочки. Мама Людмила рассказала, что шли целенаправленно на выставку "Сокровища гробницы Тутанхамона".

"В прошлом году я с дочками на ней уже была, мы остались под впечатлением. Пересмотрели все части фильма" Ночь в музее", взяли папу и подружку старшей дочери и снова пришли", - пояснила Людмила Гусакова.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По ее словам, проект получился очень атмосферным, на нем представлены необычные экспонаты, которые притягивают и удивляют.

Гусаковы считают музейный комплекс им. Словцова одним из любимых мест в Тюмени для проведения культурного досуга, а акцию "Ночь музеев" ярким и масштабным событием.

Завершит "Ночь музеев" шоу-выступление театра огня и света "Гелиос" в 23 часа 50 минут.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина