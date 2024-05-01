Выставку "Удачная находка в Помпеях" из собрания омского музея открыли в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Удачная находка в Помпеях" стала центральным экспонатом на одноименной выставке, посвященной наследию античности в искусстве Европы и России. Экспозицию открыли в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени в преддверии Международного дня музеев, 17 мая.

Проект подготовлен с давним партнером музейного комплекса — Омским областным музеем изобразительных искусств им. М.А. Врубеля. По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, выставочный проект уникален, поскольку в тюменском музее еще не презентовывали такие экспозиции.

"В данном проекте содержится более 140 предметов. Притом — это не только изобразительное искусство, но и графика, и скульптура, и изделия декоративно-прикладного характера, редкие книги. Думаю, от выставки получат удовольствие не только ценители истории античности, но и те, кто бы хотел погрузиться в мир прекрасного", — сказала Елена Майер.

Директор регионального департамента культуры подчеркнула, что "Удачную находку в Помпеях" открывают в преддверии Всероссийской просветительской акции "Ночь музеев", которая в Тюмени пройдет уже 18 мая. Тюменская область давно присоединилась к этой инициативе. В 2024 году в рамках "Ночи музеев" в регионе запланировано более 150 событий.

Тема античности, начиная с эпохи Возрождения, всегда будоражила умы людей, подвигала художников, архитекторов, поэтов, философов на новые свершения, отметил директор Музейного комплекса им. И. Я. Словцова Иван Панасенко. Проект рассказывает о влиянии античности на отечественную и мировую культуру, добавил он.

Экскурсию для первых посетителей провели куратор выставки "Удачная находка в Помпеях", заместитель директора по научной деятельности Омского музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Ирина Симонова. Она уверена, что "Удачная находка в Помпеях" станет хорошим подарком для всех тюменцев и гостей города.

"Выставка не случайно получила такое название: центральный экспонат выставки носит точно такое же название. Это бронзовая скульптура юноши-археолога с лопатой. По замыслу автора — французского мастера Ипполита-Александра-Жюльена Мулена — он должен был держать в руке статуэтку танцующего Фавна, которую обнаружили еще в XVIII веке при раскопках античного города Помпеи, погребенного при катастрофическом извержении Везувия. Выставка — не только о наследии античности в русской и западноевропейской культуре. Она о хрупкости нашего мира. Помпеи были практически полностью законсервированы под слоем пепла и лавы. Находки, которые были сделаны археологами, повлияли на весь мир. Помпеи стали настоящим центром притяжения для ученых, художников, путешественников, всех, кто интересовался искусством. Именно в XVIII веке возникает мода на все античное: и в архитектуре, и в моде, в предметах быта", — поделилась Ирина Симонова.

Впервые в Тюмени показали предметы, которые крайне редко покидают Омский областной музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, например, трехметровые гравюры итальянского художника Джованни Баттистой Пиранези. В помещении на первом этажа музейного комплекса, где разместилась выставка, можно увидеть и живописные полотна, декоративно-прикладное искусство – от материалов раскопок древнегреческих городов-колоний на Черноморском побережье до декоративных панно XIX столетия.

"Удачная находка в Помпеях" — уже десятая выставка, которую открывают в рамках реализации национального проекта "Культура". До этого тюменцам представили проекты из музеев регионального и федерального уровней. Елена Майер подчеркнула, что главное отличие таких выставок заключается в том, что они всегда бесплатны для посетителей. Кроме того, горожане и жители областной столицы успевают посетить экспозицию "О чем рассказали цветы" о символике цветом в религиях мира, открытую в музейном комплексе две недели назад.

Выставка "Удачная находка в Помпеях" продлится до 21 июля. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова