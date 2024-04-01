О символике цветов в религиях мира рассказали тюменцам на новой выставке в музейном комплексе

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выставочный проект "О чем рассказали цветы", объединяющий религию и ботанику, открыли в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 26 апреля. На нем представили более 140 экспонатов: западноевропейскую живопись XVII века, облачение церковных служителей с вышитыми цветочными орнаментами, предметы культа разных религий и многое другое. Первым гостям рассказали о многообразии символики цветов в религиях мира.

Выставочные проекты, которые проходят в рамках нацпроекта "Культура" реализуют в музейном комплексе ежегодно. В том числе учреждение культуры сотрудничает с ведущими федеральными музеями. Так, в 2023 году в музейном комплексе представляли выставку из музея-заповедника "Царское село". В этот раз снова Санкт-Петербург, но уже другой музей. Отметим, "О чем рассказали цветы" — второй совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения с Музеем истории религии: в 2021 году посетители могли побывать на экспозиции "Образ. Символ. Знак".

"Музей истории религии — наш давний партнер. Мы реализуем совместно второй проект. Уверены, что "О чем рассказали цветы", будет востребован у посетителей. Во-первых, проект интересный по времени открытия: в мае все цветет. История с цветами, конечно, актуальна как никогда. Здесь представлена живопись известных мастеров, подарочные открытки начала XIX века, облачение священнослужителей... Все эти предметы объединяет то, что они украшены цветочным, растительным орнаментом. Через предметы мы узнаем легенды о том, как появились те или иные цветы", — сказал директор Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Иван Панасенко.

Для удобства гостей подготовлен расширенный этикетаж. Люди могут ознакомиться с экспонатами самостоятельно, без помощи экскурсовода.

В день открытия выставки состоялись первые экскурсии. Методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова Ирина Савич находит проект неожиданным для посетителей, поскольку большинством людей цветы воспринимаются как нечто прекрасное, легкое, знакомое, то, что украшает жизнь. Зачастую они не задумываются об их значении, роли в искусстве, истории религии, мифологии.

"Углубляться в эту тему интересно. Привычные нам цветы, такие знакомые, нежные и прекрасные, обретают совершенно другой смысл. Раскрывается это благодаря предметам, произведениям искусства, которые представлены на выставке. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. Каждый из них посвящен отдельному растению. Есть блоки, который имеет условное название "Райский сад", также "Розы", "Лилия", "Пион", "Разноцветие", "Тюльпан", — поделилась Ирина Савич.

Цветы на выставке повсюду. Это не всегда символ любви, гости смогут открыть для себя совершенно новые значения. Так, на востоке камелию некоторое время считали "самурайским цветком". Цветок яблони в Китае является символом мира. Причина кроется в созвучии китайских слов, которые в переводе на русский язык означают "яблоня" и "мир".

Можно узнать о разнице значений растений на западе и востоке. В Японии почитается пион. Часто его дарили молодоженам. Изначально только император мог украшать свое жилище пионами и носить его вышитые изображения на одежде. Интересно, что на западе этот цветок ассоциировался с тщеславием, чванливостью. Это был не очень хороший символ.

Цветочные орнаменты можно увидеть не только на картинах, статуэтках, шкатулках. За стеклом представлены одежды священнослужителей, например, облачение дьякона из Эфиопии, фелонь, при работе над которой применяли технику золотного шитья.

В преддверии праздника Светлой Пасхи показаны и расписанные фарфоровые яйца. Экспонаты были созданы в России в конце XVIII — начале XIX вв. "Традиция расписывать пасхальные яйца появилась давно. Также давно они стали произведениями искусства. Здесь мы тоже видим изображения различных растений, которые прекрасно дополняют рассказ о символике цветов", — дополнила методист Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.

Амбассадор "Пушкинской карты" Варвара Баскова пришла на выставку, потому что увлекается изучением искусства и литературы. Девушку также интересует религия. "Ранее я изучала символику цветов в искусстве и литературе. На этой выставке хочу расширить свои знания. Как амбассадор "Пушкинской карты" я сделаю видеоролик об этой прекрасной экспозиции и размещу в своем блоге во ВКонтакте. Такие посты помогают продвигать проекты среди молодежи",— сказала Варвара Баскова.

Посетить выставку можно до 9 июня. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова