В Тюмени ограничат движение на двух съездах путепровода Мельникайте-Дамбовская

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Второй и шестой съезды путепровода Мельникайте – Дамбовская в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничения, связанные с работами по восстановлению перекрытия надземного пешеходного перехода, введут с полуночи до 6 часов утра 21 и 22 мая.

Как отметили в Главном управлении строительства Тюменской области, ремонтные работы будут проводиться исключительно в ночное время. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения и предотвращения возможных аварийных ситуаций будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков, быть бдительными и осторожными на данном участке дороги.