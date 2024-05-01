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Школьники из Тюменской области завоевали 24 награды на заключительном этапе ВсОШ

Общество, 21:39 20 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 награды Всероссийской олимпиады школьников 2024 года завоевали на заключительном этапе участники из Тюменской области.

Таким образом, Тюменская область поднялась на пять позиций в неофициальном рейтинге регионов по итогам ВсОШ и находится 14 месте, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюменские школьники показали отличные результаты по физике, экономике и математике. Теперь победители и призеры олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов, но только на профильное направление.

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# Всероссийская олимпиада школьников

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