Школьники из Тюменской области завоевали 24 награды на заключительном этапе ВсОШ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 награды Всероссийской олимпиады школьников 2024 года завоевали на заключительном этапе участники из Тюменской области.

Таким образом, Тюменская область поднялась на пять позиций в неофициальном рейтинге регионов по итогам ВсОШ и находится 14 месте, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тюменские школьники показали отличные результаты по физике, экономике и математике. Теперь победители и призеры олимпиады смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов, но только на профильное направление.