  • 22 мая 202422.05.2024среда
  • USD90,4082
    EUR98,2971
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской агломерации к сетям водоснабжения подключили 995 домовладений

Общество, 12:25 22 мая 2024

пресс-служба ООО "Тюмень - Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень - Водоканал"

995 домовладений Тюменской агломерации подключили к централизованному водоснабжению с начала 2024 года. За аналогичный период прошлого года договоры на водоснабжение заключили 904 домовладельца, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

За три года в так называемых "безводных" районах Тюмени и Тюменского района водоканал построил и реконструировал 120 километров водопроводных сетей. По словам коммерческого директора "Росводоканал Тюмень" Екатерины Шарковой, число желающих подключить свои дома к централизованному водоснабжению увеличивается ежегодно.

"В прошлом году даже возникла очередь, поскольку специалисты предприятия не успевали в установленные сроки отрабатывать весь объем поступающих заявок. Сейчас мы автоматизировали и упростили процесс подключения", - рассказала она.

Чтобы подключиться к сетям водоснабжения, не нужно приходить в офис. Подать документы и подписать договор можно дистанционно. Плата за подключение рассчитывается по тарифам, установленным региональным правительством, и зависит от баланса водопотребления домовладения. Для абонентов водоканала, пользовавшихся водой из водоразборных колонок, действуют особые условия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюмень Водоканал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:25 22.05.2024В Тюменской агломерации к сетям водоснабжения подключили 995 домовладений
12:14 22.05.2024Тюменцы могут взаимодействовать с МФЦ через VK Мессенджер
12:03 22.05.202487 лагерей с дневным пребыванием откроются в Тюмени летом
11:52 22.05.2024В Тюменском районе пройдет фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры