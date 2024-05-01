В Тюменской агломерации к сетям водоснабжения подключили 995 домовладений

| Фото: пресс-служба ООО "Тюмень - Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень - Водоканал"

995 домовладений Тюменской агломерации подключили к централизованному водоснабжению с начала 2024 года. За аналогичный период прошлого года договоры на водоснабжение заключили 904 домовладельца, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

За три года в так называемых "безводных" районах Тюмени и Тюменского района водоканал построил и реконструировал 120 километров водопроводных сетей. По словам коммерческого директора "Росводоканал Тюмень" Екатерины Шарковой, число желающих подключить свои дома к централизованному водоснабжению увеличивается ежегодно.

"В прошлом году даже возникла очередь, поскольку специалисты предприятия не успевали в установленные сроки отрабатывать весь объем поступающих заявок. Сейчас мы автоматизировали и упростили процесс подключения", - рассказала она.

Чтобы подключиться к сетям водоснабжения, не нужно приходить в офис. Подать документы и подписать договор можно дистанционно. Плата за подключение рассчитывается по тарифам, установленным региональным правительством, и зависит от баланса водопотребления домовладения. Для абонентов водоканала, пользовавшихся водой из водоразборных колонок, действуют особые условия.