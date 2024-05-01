В Тюменском районе пройдет фестиваль ко Дню славянской письменности и культуры

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Фестиваль, посвященный Дню славянской письменности и культуры, пройдет в поселке Богандинский Тюменского района 24 мая. Местом его проведения станет площадка Центра культуры и досуга "Премьера" (ул. Юбилейная, 3а), сообщает администрация Тюменского района.

В мероприятии примут участие 200 учащихся 5-6 классов местных школ. Ребят ждет увлекательное путешествие в историческое прошлое России, новые открытия на интерактивных площадках, игры, хороводы и занимательные мастер-классы. Фестиваль будет открыт для всех, кто неравнодушен к истории письменности и культуры страны.

Украсят праздник творческие номера в исполнении артистов Тюменского района. Время проведения фестиваля: с 16 до 18 часов. Возрастное ограничение: 0+