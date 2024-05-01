  • 22 мая 202422.05.2024среда
  • USD90,4082
    EUR98,2971
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Делегация Благотворительного фонда развития города Тюмени приехала в Краснодон

Общество, 16:27 22 мая 2024

Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Делегация Благотворительного фонда развития города Тюмени приехала в Краснодон. Фонд выступил инициатором проекта "Школа мирной жизни". Общественники поделятся своим опытом с коллегами из организации "Процветание Донбасса", сообщает пресс-служба фонда.

"Новым территориям надо решать очень важную задачу. Как включить людей в решение тех актуальных задач и тех проблем, которые реально встают перед людьми? Как улучшать качество жизни людей с их участием? Чтобы мы были не потребителями, а созидателями. Выстраивали образ будущего и понимали, как этого достичь. Не самая простая задача. Всё, что связано с господдержкой НКО, у нас развивается не первый год, а здесь это нужно сделать в кратчайшие сроки", — рассказала директор некоммерческой организации "Благотворительный фонд развития города Тюмени" Вера Барова.

В день приезда тюменская делегация посетила Ордена дружбы народов музей "Молодая гвардия".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# БФРГТ , Краснодон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 22.05.2024Акция "Белгород – наши сердца с вами!" пройдет на выставке "Россия" 25 мая
19:03 22.05.2024Россияне оформили рекордное количество автокредитов в апреле
18:30 22.05.2024Документальный фильм "Торф — новое золото" презентовали в Тюмени
18:07 22.05.2024Фасады четырех домов обновят на гостевом маршруте в Тобольске