Делегация Благотворительного фонда развития города Тюмени приехала в Краснодон

| Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени | Фото: Благотворительный фонд развития города Тюмени

Делегация Благотворительного фонда развития города Тюмени приехала в Краснодон. Фонд выступил инициатором проекта "Школа мирной жизни". Общественники поделятся своим опытом с коллегами из организации "Процветание Донбасса", сообщает пресс-служба фонда.

"Новым территориям надо решать очень важную задачу. Как включить людей в решение тех актуальных задач и тех проблем, которые реально встают перед людьми? Как улучшать качество жизни людей с их участием? Чтобы мы были не потребителями, а созидателями. Выстраивали образ будущего и понимали, как этого достичь. Не самая простая задача. Всё, что связано с господдержкой НКО, у нас развивается не первый год, а здесь это нужно сделать в кратчайшие сроки", — рассказала директор некоммерческой организации "Благотворительный фонд развития города Тюмени" Вера Барова.

В день приезда тюменская делегация посетила Ордена дружбы народов музей "Молодая гвардия".