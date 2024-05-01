В Тюмени ликвидировали наркопритон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наркопритон ликвидировали в Тюмени. В одной из квартир по ул. Верхнетарманской регулярно собирались наркозависимые и употребляли запрещенные вещества. При силовой поддержке спецподразделения Росгвардии по Тюменской области полицейские задержали ранее судимого местного жителя 1980 года рождения, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В момент появления правоохранителей в квартире находились три человека. В ходе обследования в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли приборы для употребления запрещенных веществ со следами наркотических средств. В настоящее время изъятые предметы направлены для проведения экспертизы. По предварительным данным, в квартире подозреваемого употребляли наркотик "соль", который был приобретен через закладки.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу.